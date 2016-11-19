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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 19 ноября 2016
Боруссия М
19.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
32'
Л. Штиндль
59'
А. Модест
90+1'
М. Риссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
90'
+3
Замена
П. Ольковски
️️️️
М. Риссе
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Риссе
Пас отдал
С. Озкан
Замена
Т. Янчке
️️️️
М. Дауд
89'
Желтая карточка
Т. Штробль
87'
87'
Желтая карточка
Й. Хектор
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
И. Траоре
75'
72'
Замена
С. Озкан
️️️️
Ю. Осако
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Азар
72'
70'
Желтая карточка
А. Руднев
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
45'
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Леманн
39'
Желтая карточка
М. Леманн
35'
Желтая карточка
Д. Хайнц
33'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
И. Траоре
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
23
Вестергор
30
Эльведи
15
Кристенсен
5
Штробль
81
Дауд
9
Азар
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-1-3-2
18
Кесслер
4
Соренсен
3
Хайнц
3
Маврай
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
33
Леманн
34
Рауш
10
Осако
27
Модест
9
Азар
28
Хан
28
Хан
9
Азар
81
Дауд
24
Янчке
24
Янчке
81
Дауд
16
Траоре
19
Джонсон
19
Джонсон
16
Траоре
31
Риссе
16
Ольковски
16
Ольковски
31
Риссе
10
Осако
5
Озкан
5
Озкан
10
Осако
33
Леманн
9
Руднев
9
Руднев
33
Леманн
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
28
Свен Мюллер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Боруссия М - Кельн
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 22:25)
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