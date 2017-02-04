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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 04 февраля 2017
Кельн
04.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
81'
А. Модест (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
86'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Виейринья
86'
Замена
П. Нтеп
️️️️
Ж. Гилявоги
Замена
Д. Марох
️️️️
Ю. Осако
86'
85'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Т. Кесслер
85'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Модест
81'
Желтая карточка
П. Ольковски
76'
Замена
С. Озкан
️️️️
Л. Биттенкурт
72'
67'
Желтая карточка
Виейринья
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Клеменс
63'
58'
Желтая карточка
Д. Брума
Желтая карточка
К. Клеменс
43'
Желтая карточка
Ю. Осако
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Кристиан Клеменс
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Виейринья
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Кесслер
14
Хектор
16
Ольковски
4
Соренсен
3
Хайнц
6
Хегер
34
Рауш
17
Клеменс
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Модест
2-2-4-1-1
16
Бенальо
25
Брума
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Виейринья
30
Зегуйн
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Малли
27
Гомес
10
Осако
5
Марох
5
Марох
10
Осако
32
Биттенкурт
5
Озкан
5
Озкан
32
Биттенкурт
17
Клеменс
6
Цоллер
6
Цоллер
17
Клеменс
23
Гилявоги
29
Нтеп
29
Нтеп
23
Гилявоги
20
Виейринья
9
Майорал
9
Майорал
20
Виейринья
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
28
Свен Мюллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
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