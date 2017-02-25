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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 25 февраля 2017
РБ Лейпциг
25.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
5'
Э. Форсберг
34'
Д. Марох (АГ)
65'
Т. Вернер
53'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Н. Кейта
86'
84'
Желтая карточка
Й. Хектор
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
84'
76'
Замена
М. Йойич
️️️️
М. Хегер
68'
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
Р. Хедира
️️️️
Э. Форсберг
65'
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
65'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
62'
53'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Осако
Пас отдал
П. Ольковски
45'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Д. Марох
39'
Желтая карточка
К. Рауш
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Марох
34'
7'
Желтая карточка
Д. Марох
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ПП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
16
Павел Ольковски
ПП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-4-1-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
22
Шмитц
6
Демме
31
Илсанкер
20
Забитцер
8
Кейта
10
Форсберг
11
Вернер
4-1-3-2
18
Кесслер
3
Суботич
3
Хайнц
5
Марох
14
Хектор
6
Хегер
16
Ольковски
17
Клеменс
34
Рауш
27
Модест
10
Осако
10
Форсберг
8
Хедира
8
Хедира
10
Форсберг
8
Кейта
13
Кайзер
13
Кайзер
8
Кейта
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
6
Хегер
18
Йойич
18
Йойич
6
Хегер
5
Марох
6
Цоллер
6
Цоллер
5
Марох
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
31
Федерико Паласиос
АП
13
Бернардо
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
10
Марсель Хартель
АП
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
13
Бернардо
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Ред Булл Арена
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