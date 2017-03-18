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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 18 марта 2017
Кельн
18.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 2
Завершен
Герта
6'
Ю. Осако
35'
А. Модест
37'
А. Модест
63'
А. Модест
50'
В. Ибишевич (П)
69'
Д. Энтони Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
76'
Желтая карточка
С. Аллагуи
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Йойич
76'
73'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Г. Харагучи
69'
ГОЛ! 4:2!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
В. Дарида
ГОЛ! 4:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Хегер
63'
Замена
М. Хегер
️️️️
С. Цоллер
62'
Желтая карточка
М. Леманн
52'
50'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Ибишевич
Желтая карточка
Д. Марох
48'
45'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
П. Скьельбред
41'
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 3:0!
А. Модест
Пас отдал
М. Леманн
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Модест
Пас отдал
Ю. Осако
35'
32'
Желтая карточка
Г. Харагучи
30'
Замена
М. Вайзер
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Леманн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-3-3
1
Хорн
14
Хектор
3
Суботич
5
Марох
16
Ольковски
18
Йойич
33
Леманн
17
Клеменс
10
Осако
6
Цоллер
27
Модест
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
8
Калу
11
Ибишевич
18
Йойич
4
Соренсен
4
Соренсен
18
Йойич
6
Цоллер
6
Хегер
6
Хегер
6
Цоллер
78
Харагучи
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
78
Харагучи
8
Калу
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Калу
5
Скьельбред
9
Аллагуи
9
Аллагуи
5
Скьельбред
Остались в запасе
Кельн
Герта
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Томас Крафт
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
29
Аллан
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
29
Аллан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Кельн - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Рейн Энерги
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