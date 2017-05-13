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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 13 мая 2017
Байер
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
60'
Ш. Кисслинг
71'
Й. Похьянпало
14'
М. Йойич
48'
Л. Клюнтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
90'
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Хаверц
86'
76'
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Йойич
ГОЛ! 2:2!
Й. Похьянпало
71'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Чичарито
68'
62'
Желтая карточка
М. Леманн
ГОЛ! 1:2!
Ш. Кисслинг
60'
57'
Замена
М. Хегер
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
К. Кампль
️️️️
Ч. Арангис
57'
48'
ГОЛ! 0:2!
Л. Клюнтер
45'
Замена
Ю. Осако
️️️️
С. Цоллер
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Йойич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Милош Йойич
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
РФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лено
18
Венделл
4
Та
4
Едвай
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
11
Кисслинг
14
Чичарито
29
Хаверц
3-2-2-1-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
3
Суботич
24
Клюнтер
14
Хектор
18
Йойич
33
Леманн
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
20
Арангис
44
Кампль
44
Кампль
20
Арангис
29
Хаверц
17
Бэйли
17
Бэйли
29
Хаверц
14
Чичарито
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Чичарито
18
Йойич
34
Рауш
34
Рауш
18
Йойич
32
Биттенкурт
6
Хегер
6
Хегер
32
Биттенкурт
6
Цоллер
10
Осако
10
Осако
6
Цоллер
Остались в запасе
Байер
Кельн
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Байер - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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