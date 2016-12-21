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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 21 декабря 2016
Кельн
21.12.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Байер
21'
А. Модест
44'
Венделл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
85'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
А. Мехмеди
Замена
С. Цоллер
️️️️
А. Руднев
68'
63'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Кампль
44'
ГОЛ! 1:1!
Венделл
Пас отдал
К. Хаверц
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Соренсен
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Юя Осако
АП
16
Павел Ольковски
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Атакан Аккайнак
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-3-1-2
18
Кесслер
14
Хектор
3
Маврай
3
Хайнц
4
Соренсен
34
Рауш
5
Озкан
16
Ольковски
10
Осако
9
Руднев
27
Модест
4-3-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
21
Топрак
15
Драгович
18
Венделл
20
Чалханоглу
80
Юрченко
44
Кампль
8
Брандт
14
Мехмеди
29
Хаверц
9
Руднев
6
Цоллер
6
Цоллер
9
Руднев
44
Кампль
14
Чичарито
14
Чичарито
44
Кампль
14
Мехмеди
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Мехмеди
Остались в запасе
Кельн
Байер
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
37
Атакан Аккайнак
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
37
Атакан Аккайнак
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Кельн - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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