Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Николас Гайтан - статистика

Альдосиви
23 февраля 1988 (38)
#10 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Аргентина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте Ривадавия
4 : 3
12.09.2026
Альдосиви
1' - 90'
13'
Аргентина. Примера, 8 тур
Альдосиви
3 : 1
05.09.2026
Банфилд
1' - 82'
Аргентина. Примера, 7 тур
Архентинос Хуниорс
2 : 1
30.08.2026
Альдосиви
1' - 55'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пасуш де Феррейра
26
3
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 64'
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
1' - 79'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 74'
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
1' - 74'
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 66'
16'
Португалия. Примейра, 29 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
22.04.2023
Порту
1' - 46'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
08.04.2023
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
01.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 70'
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
1 : 1
18.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 24 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
11.03.2023
Санта-Клара
1' - 78'
59'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
2 : 1
06.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 79'
Португалия. Примейра, 22 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
26.02.2023
Боавишта
60' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 58'
Португалия. Примейра, 18 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
31.01.2023
Жил Висенте
1' - 87'
34'
Португалия. Примейра, 20 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
26.01.2023
Бенфика
1' - 70'
Португалия. Примейра, 17 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 2
21.01.2023
Брага
1' - 78'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
0 : 1
14.01.2023
Пасуш де Феррейра
73' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
08.01.2023
Шавиш
1' - 71'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 0
30.12.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 85'
30'
Португалия. Примейра, 13 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
13.11.2022
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
4 : 0
05.11.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 62'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
46' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
02.10.2022
Арука
1' - 68'
61'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 1
17.09.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 67'
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
1' - 15'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
1 : 0
08.08.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+