Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Аргентина. Примера, 7 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Португалия. Примейра, 33 тур
Португалия. Примейра, 32 тур
Португалия. Примейра, 31 тур
Португалия. Примейра, 30 тур
Португалия. Примейра, 29 тур
Португалия. Примейра, 27 тур
Португалия. Примейра, 26 тур
Португалия. Примейра, 25 тур
Португалия. Примейра, 24 тур
Португалия. Примейра, 23 тур
Португалия. Примейра, 22 тур
Португалия. Примейра, 19 тур
Португалия. Примейра, 18 тур
Португалия. Примейра, 20 тур
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 16 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 13 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 8 тур
Португалия. Примейра, 7 тур
Португалия. Примейра, 2 тур
Португалия. Примейра, 1 тур