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Аргентина. Примера
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Альдосиви
Николас Гайтан
Новости
€ 200 тыс
Николас Гайтан - новости
Альдосиви
23 февраля 1988 (38)
#10 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Аргентина
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Публикации
Экс-полузащитник «Атлетико» Гайтан готов перейти в российский клуб
2021.08.26 10:46
4
«Вест Хэм» и еще два клуба АПЛ намерены подписать трехкратного чемпиона Примейры Гайтана
2019.11.22 08:45
Фото
Гайтан перешел из «Далянь Ифань» в «Чикаго Файр»
2019.03.01 06:28
3
Видео
Гайтан потерял сознание в игре чемпионата Китая. Искусственное дыхание аргентинцу сделал Феррейра-Карраско
2018.03.17 10:16
2
Гайтан и Феррейра-Карраско перешли из «Атлетико» в китайский клуб
2018.02.26 20:45
8
Гайтан вместо «Зенита» отправится в Китай
2018.02.26 09:33
9
Marca: «Атлетико» не хочет отдавать Гайтана в аренду «Зениту»
2018.02.03 11:13
5
Переход Гайтана в «Зенит» под угрозой срыва, клубы не могут достигнуть соглашения
2018.01.29 16:31
8
Симеоне подтвердил, что Гайтан, которым интересуется «Зенит», может покинуть команду в январе
2018.01.27 18:30
5
Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа
2018.01.27 13:59
11
Гайтан может стать шестым аргентинцем в «Зените»
2018.01.23 22:48
37
«Зенит» интересуется аргентинским игроком «Атлетико»
2018.01.23 01:02
8
Агент Гайтана рассказал об интересе к игроку со стороны «Интера»
2018.01.13 15:12
2
Гайтан может перейти в «Уотфорд»
2017.12.29 15:55
«Атлетико» планирует расстаться с тремя игроками
2017.12.28 08:53
«Атлетико» зимой может продать четверых игроков
2017.12.06 20:40
Гайтан вернется из «Атлетико» в «Бенфику»
2017.11.25 09:00
«Атлетико» готов продать двух своих игроков для покупки Эрреры
2017.11.13 12:19
Фото
Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca
2017.10.23 20:49
10
Гайтан и Гамейро могут покинуть «Атлетико»
2017.10.03 09:46
«Атлетико» пытался продать Гайтана в Турцию
2017.09.03 10:50
1
Гайтан и Гамейро могут пропустить матч с «Реалом»
2017.04.06 15:51
1
Примера. «Атлетико» одержал победу над «Бетисом» благодаря голу Гайтана
2017.01.14 22:19
1
Видео
Игроки «Атлетико» сняли новогодний Mannequin Challenge
2017.01.01 17:59
1
Гайтан: «Не получилось реализовать шансы у ворот «Баварии»
2016.12.07 06:57
Фото
«Атлетико» представил Гайтана
2016.07.19 21:37
1
«Атлетико» объявил о приобретении Гайтана
2016.06.16 20:07
1
В ближайшие дни «Атлетико» объявит о переходе Гайтана
2016.06.04 16:16
3
Гайтан близок к переходу в «Атлетико»
2016.05.25 17:41
2
Гайтан подтвердил переход из «Бенфики» в «Атлетико»
2016.05.21 00:33
1
2
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