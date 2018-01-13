Агент Гайтана рассказал об интересе к игроку со стороны «Интера»

Агент Хосе Ибаррен, представляющий интересы полузащитника «Атлетико» Николаса Гайтана, рассказал о возможном варианте продолжения карьеры игрока.

«Николасу не хватает игрового времени. Есть различные варианты, но пока он остается игроком «Атлетико».

Гайтан не хочет пропустить чемпионат мира, но прежде всего он просто хочет играть. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что это будет хорошо как для клуба, так и для самого футболиста.

Знаю, что многие клубы любят этого игрока. Важно знать его цену и зарплату. «Интер» – отличный клуб, конечно. Кто не хотел бы защищать цвета «нерадзурри» и жить в Милане? Но повторяю, я не могу дать информацию об этом, потому что «Атлетико» не сообщал нам о каких-либо предложениях», – сказал Ибаррен.

Напомним, 29-летний аргентинец перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2016 года. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Гайтан принял участие в 12-ти матчах, не отметившись результативными действиями.