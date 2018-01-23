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    Гайтан может стать шестым аргентинцем в «Зените»

    Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил аргентинский комментатор Луис Фрегосси в твиттере.

    В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 12 матчах за команду Диего Симеоне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Известно об интересе к аргентинцу со стороны «Уотфорда» и «Интера».

    Ранее Гайтан выступал за «Боку Хуниорс» и «Бенфику».

    В случае перехода в петербургский клуб он станет шестым аргентинцем в составе команды Роберто Манчини. В команде уже есть Эммануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

    Источник: Twitter

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    23.01.2018 22:48
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 10:47

      Такой перебор аргентинцев на один квадратный метр может привести к взрывным последствиям))

      2
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 24 января 2018, 07:28

      Сборная Аргентины в Питере.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > mamba9090909 24 января 2018, 13:01

      ну в лучшем случае в зените запасные сборной аргентины но никак не основа сборной.

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 24 января 2018, 06:19

      Вроде скоро зима кончится,а засолка продолжается!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 января 2018, 06:06

      ещё пяток возьмите и можно заявляться на чм-22, арентина-2 будет

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 января 2018, 04:59

      Про лимит не кто не думает походу

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 января 2018, 04:04

      Русских отпускают, иностранцев берут... А что, лимит отменили, или я не в курсе...!?

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 января 2018, 02:12

      Я понял коварную тактику Манчини и Миллера!!!Они хотят сделать так что бы за Зенит выступало 10 Аргентинцев....и когда это случится они предложат контракт Месси!!!!!И он придёт,конечно не из-за денег и уровня РПЛ,а из-за собратьев-аргентинцев...ох они коварные!!!))))))) P.S.А если и это Лео не с подвигнет на переезд,на крайняк подпишут Дибалу или Игуаина)))аххааха

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ЖОРРО 24 января 2018, 13:02

      да миллер конченный полудурок аля мудко ))))))))

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      Рейтинг: +46

      kirya088 24 января 2018, 00:27

      Шутки про сборную Аргентины-Зенит ещё актуальны ? Просто хочется смеяться до упаду

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 января 2018, 00:06

      Зенит -Аргентина

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 января 2018, 00:04

      им позволяют финансы..это рубин авантюрил

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Chernyi Lis 24 января 2018, 13:02

      ну да ! кидают на ветер российское бабло !

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