Гайтан может стать шестым аргентинцем в «Зените»

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил аргентинский комментатор Луис Фрегосси в твиттере.

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 12 матчах за команду Диего Симеоне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Известно об интересе к аргентинцу со стороны «Уотфорда» и «Интера».

Ранее Гайтан выступал за «Боку Хуниорс» и «Бенфику».

В случае перехода в петербургский клуб он станет шестым аргентинцем в составе команды Роберто Манчини. В команде уже есть Эммануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.