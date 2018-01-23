Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гайтан может стать шестым аргентинцем в «Зените»

23 января 2018, 22:48
37

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил аргентинский комментатор Луис Фрегосси в твиттере.

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 12 матчах за команду Диего Симеоне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Известно об интересе к аргентинцу со стороны «Уотфорда» и «Интера».

Ранее Гайтан выступал за «Боку Хуниорс» и «Бенфику».

В случае перехода в петербургский клуб он станет шестым аргентинцем в составе команды Роберто Манчини. В команде уже есть Эммануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Аргентина Зенит Гайтан Николас
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1516736240
Осталось прикупить всего 5 аргентинцев и отменить лимит. Для Зенита это реально!
Ответить
insider_retro
1516736555
Перегруппировка сил по национальному принципу продолжается!...))) Интересно, а когда будет учитываться спортивный принцип и начнётся вознесение отечественной молодёжи на Олимп футбольной славы?!...)))
Ответить
dinar7777dinar
1516736647
миллер дебила кусок думает что если купят много аргентинцев(честно говоря средненького качества игры), То выиграют все что можно ! лучше бы бабки газпромовские вливали бы на футбольную академию ! посмотрите вся молодежная сборная почти с краснодара. но из-за вот таких вот Футбольных Орлов как миллер да мудко за место молодежи играют не понятно кто !
Ответить
rumickas
1516736752
Выигрышные ставки на футбол --- pro100stavki.ru
Ответить
raritet
1516736997
шансы выступать а Аргентине у команды Зенит еще выше. Еще немного и можно переезжать...
Ответить
Evgeniy32
1516737066
Мда... Будет логично только в том случае, если 2-3 легионера покинет клуб, иначе зачем всё это.
Ответить
+50/-50
1516737450
Впору называть команду Зенит (Буэнос-Айрес).
Ответить
Томь вперёд
1516755869
Русских отпускают, иностранцев берут... А что, лимит отменили, или я не в курсе...!?
Ответить
Danjer
1516763980
Вроде скоро зима кончится,а засолка продолжается!
Ответить
OfaZavr
1516780034
Такой перебор аргентинцев на один квадратный метр может привести к взрывным последствиям))
Ответить
Главные новости
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
1
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
2
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
17
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
8
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
22
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Все новости
Все новости
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
17
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
8
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
22
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+