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    Примера. «Атлетико» одержал победу над «Бетисом» благодаря голу Гайтана

    В матче 18-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Бетиса» – 1:0. Автором единственного гола на восьмой минуте встречи стал Николас Гайтан.

    После данного успеха мадридский клуб набрал 34 очка, однако остался на четвертой строчке в турнирой таблице. В активе «Бетиса» – 21 балл и 14-е место.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Атлетико – Бетис – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гайтан, 8.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 января 2017, 22:43

      Атлетико - печаль. Дай Бог чтобы они никогда ничего больше не выиграли. Не болельщик Реала или Барсы, просто не люблю такие команды.

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