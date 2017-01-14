Примера. «Атлетико» одержал победу над «Бетисом» благодаря голу Гайтана

В матче 18-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Бетиса» – 1:0. Автором единственного гола на восьмой минуте встречи стал Николас Гайтан.

После данного успеха мадридский клуб набрал 34 очка, однако остался на четвертой строчке в турнирой таблице. В активе «Бетиса» – 21 балл и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Атлетико – Бетис – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гайтан, 8.

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