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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)
Материалы

Атлетико - Бетис

14.01.2017, Суббота, 20:30 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Примера, 18 тур Атлетико - Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 17:00 Атлетико 5:1 Бетис
12 тур
22 ноября, воскресенье 22:30 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Бетис 0:2 Атлетико
10 тур
27 октября, воскресенье 23:59 Атлетико 5:0 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:59 Атлетико 1:0 Бетис
3 тур
26 сентября, среда 23:00 Бетис 2:4 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 23:00 Бетис 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 18 января, пятница 01:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 2:2 Атлетико
17 тур
18 декабря, воскресенье 15:00 Атлетико 0:2 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Атлетико
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
33 тур
19 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:3 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 21:00 Бетис 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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