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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Динамо Загреб - Бетис
Динамо Загреб - Бетис: обзор матча 11 декабря 2025
Динамо Загреб
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
89'
N. Galešić
31'
С. Домингес (АГ)
34'
Р. Рикельме
38'
Антони
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Бетис
Завершен
Желтая карточка
Деян Любичич
(грубость)
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Седрик Бакамбу
90'
+3'
ГОЛ! 1:3!
Niko Galešić
Пас отдал
Миха Зайц
89'
78'
Замена
Пабло Гарсия
️️️️➡️️
Антони
78'
Замена
Луис Авила
️️️️➡️️
Родриго Рикельме
Желтая карточка
Bruno Goda
(подножка)
73'
Замена
Габриэль Видович
️️️️➡️️
Fran Topić
71'
69'
Замена
Айтор Руйбаль
️️️️➡️️
Нельсон Деосса
69'
Замена
Джовани Ло Чельсо
️️️️➡️️
Valentin Gómez
Замена
Миха Зайц
️️️️➡️️
Йосип Мишич
63'
55'
Желтая карточка
Нельсон Деосса
(подножка)
Замена
Cardoso Varela
️️️️➡️️
Арбер Ходжа
46'
Замена
Сандро Куленович
️️️️➡️️
Дион Бельо
46'
45'
+2'
38'
ГОЛ! 0:3!
Антони
34'
ГОЛ! 0:2!
Родриго Рикельме
Пас отдал
Седрик Бакамбу
33'
Желтая карточка
Valentin Gómez
(подножка)
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Серджи Домингес
Пас отдал
Родриго Рикельме
Показать весь матч
Live: Динамо Загреб - Бетис
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 1:3.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 1:3.
90+4'
Момент не реализован! dejan ljubicic (Dinamo Zagreb). Пас отдал gabriel vidovic.
90+2'
dejan ljubicic (Dinamo Zagreb) получил желтую карточку за фол.
90+2'
pablo garcia (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил dejan ljubicic (Dinamo Zagreb).
90+2'
cedric bakambu (Бетис) получил желтую карточку.
90+2'
Миха Зайц (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил cedric bakambu (Бетис).
90+1'
cedric bakambu (Бетис) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал abde ezzalzouli.
90'
Сколько минут добавил судья? 3
89'
Гол! 1:3! Забил niko galesic (Dinamo Zagreb). Ассистент - Миха Зайц (с углового).
89'
Натан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Dinamo Zagreb.
87'
alvaro valles отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Dinamo Zagreb.
87'
sandro kulenovic (Dinamo Zagreb) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал alvaro valles (Бетис).
85'
Натан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Dinamo Zagreb.
83'
Правила нарушил sergi dominguez (Dinamo Zagreb).
83'
chimy avila (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
gabriel vidovic (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на правом фланге.
83'
Правила нарушил Айтор Руйбаль (Бетис).
82'
Анхель Ортис отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Dinamo Zagreb.
80'
giovani lo celso (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
80'
Правила нарушил Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
78'
Замена у команды Бетис. Антони ушел, pablo garcia вышел.
78'
Замена у команды Бетис. rodrigo riquelme ушел, chimy avila вышел.
76'
Момент не реализован! Антони (Бетис). Пас отдал cedric bakambu.
74'
Удар заблокирован. Бил cedric bakambu (Бетис). Ассистент - giovani lo celso..
73'
Bruno Goda (Dinamo Zagreb) получил желтую карточку за фол.
72'
Правила нарушил Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
72'
Антони (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Удар заблокирован. Бил Cardoso Varela (Dinamo Zagreb).
71'
Замена у команды Dinamo Zagreb. fran topic ушел, gabriel vidovic вышел.
71'
sandro kulenovic (Dinamo Zagreb) заработал штрафной в атаке.
71'
Правила нарушил Серджи Альтимира (Бетис).
70'
Момент не реализован! cedric bakambu (Бетис). Пас после быстрого прохода сделал Антони.
69'
Замена у команды Бетис. valentin gomez ушел, giovani lo celso вышел.
69'
Замена у команды Бетис. Нельсон Деосса ушел, Айтор Руйбаль вышел.
66'
Нельсон Деосса отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Dinamo Zagreb.
66'
Удар заблокирован. Бил fran topic (Dinamo Zagreb).
65'
Marko Soldo (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Антони (Бетис).
64'
Правила нарушил fran topic (Dinamo Zagreb).
64'
abde ezzalzouli (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
63'
Замена у команды Dinamo Zagreb. josip misic ушел, Миха Зайц вышел.
62'
Момент не реализован! josip misic (Dinamo Zagreb). Пас отдал sandro kulenovic.
62'
Момент не реализован! Нельсон Деосса (Бетис). Пас отдал Антони.
60'
josip misic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
59'
Удар заблокирован. Бил abde ezzalzouli (Бетис). Ассистент - rodrigo riquelme..
58'
fran topic (Dinamo Zagreb) в офсайде.
57'
sergi dominguez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
55'
Нельсон Деосса (Бетис) получил желтую карточку за фол.
54'
Marko Soldo (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на левом фланге.
54'
Правила нарушил Нельсон Деосса (Бетис).
53'
valentin gomez (Бетис) заработал штрафной в атаке.
53'
Правила нарушил josip misic (Dinamo Zagreb).
52'
Правила нарушил sandro kulenovic (Dinamo Zagreb).
52'
Диего Льоренте (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
fran topic (Dinamo Zagreb) заработал штрафной в атаке.
50'
Правила нарушил Натан (Бетис).
49'
Удар заблокирован. Бил Marko Soldo (Dinamo Zagreb). Ассистент - Cardoso Varela ..
45'
Замена у команды Dinamo Zagreb. dion beljo ушел, sandro kulenovic вышел.
45'
Замена у команды Dinamo Zagreb. noa mikic ушел, niko galesic вышел.
45'
Замена у команды Dinamo Zagreb. Арбер Ходжа ушел, Cardoso Varela вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:3.
45+1'
Правила нарушил Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
45+1'
Антони (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
45'
Сколько минут добавил судья? 2
44'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной в атаке.
44'
Правила нарушил josip misic (Dinamo Zagreb).
43'
Нельсон Деосса (Бетис) сыграл рукой.
42'
Правила нарушил dion beljo (Dinamo Zagreb).
42'
Диего Льоренте (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
42'
Удар заблокирован. Бил abde ezzalzouli (Бетис).
39'
Анхель Ортис (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Арбер Ходжа (Dinamo Zagreb).
38'
Гол! 0:3! Забил Антони (Бетис).
34'
Гол! 0:2! Забил rodrigo riquelme (Бетис). Проникающий пас сделал cedric bakambu.
33'
dion beljo (Dinamo Zagreb) в офсайде.
32'
valentin gomez (Бетис) получил желтую карточку за фол.
32'
noa mikic (Dinamo Zagreb) заработал штрафной в атаке.
32'
Правила нарушил valentin gomez (Бетис).
31'
Гол! 0:0! В свои ворота забил sergi dominguez (Dinamo Zagreb).
29'
abde ezzalzouli (Бетис) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал ivan filipovic (Dinamo Zagreb). Пас отдал Диего Льоренте.
28'
Серджи Альтимира (Бетис) заработал штрафной в атаке.
28'
Правила нарушил dion beljo (Dinamo Zagreb).
27'
Удар заблокирован. Бил rodrigo riquelme (Бетис). Ассистент - abde ezzalzouli..
26'
Момент не реализован! Диего Льоренте (Бетис). Навешивал rodrigo riquelme с углового.
25'
Bruno Goda отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
24'
ivan filipovic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
24'
Серджи Альтимира (Бетис) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал ivan filipovic (Dinamo Zagreb). Пас отдал abde ezzalzouli.
22'
rodrigo riquelme (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Правила нарушил dejan ljubicic (Dinamo Zagreb).
22'
Момент не реализован! josip misic (Dinamo Zagreb). Пас после быстрого прохода сделал fran topic.
21'
Серджи Альтимира (Бетис) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал ivan filipovic (Dinamo Zagreb). Пас отдал abde ezzalzouli.
20'
Удар заблокирован. Бил Нельсон Деосса (Бетис). Ассистент - Антони..
17'
dion beljo (Dinamo Zagreb) в офсайде.
13'
Правила нарушил Диего Льоренте (Бетис).
13'
dion beljo (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
9'
Правила нарушил Диего Льоренте (Бетис).
9'
dion beljo (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
fran topic (Dinamo Zagreb) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил valentin gomez (Бетис).
6'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
4'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил Marko Soldo (Dinamo Zagreb).
2'
alvaro valles (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил dion beljo (Dinamo Zagreb).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
3
Bruno Goda
ЦП
27
Йосип Мишич
(К)
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
(К)
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антони
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Динамо Загреб
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-1-4-1-1
44
Филипович
35
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
14
30
27
Мишич
11
Ходжа
9
Бельо
4-2-3-1
1
Вальес
40
Ортис
16
4
Натан
3
Льоренте
6
Альтимира
18
Деосса
7
Антони
17
Рикельме
10
Эз Абде
17
Бакамбу
27
Мишич
8
Зайц
8
Зайц
27
Мишич
15
15
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
30
10
Видович
10
Видович
30
16
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
16
18
Деосса
24
Руйбаль
24
Руйбаль
18
Деосса
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
17
Рикельме
9
Авила
9
Авила
17
Рикельме
Остались в запасе
Динамо Загреб
Бетис
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Динамо Загреб - Бетис
2
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
441
628
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.86
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Информация о матче
Главный судья:
Гога Кикачеишвили
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
11437
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