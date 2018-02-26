Гайтан вместо «Зенита» отправится в Китай

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в китайской Суперлиге. В ближайшее время 30-летний аргентинец должен пройти медосмотр в клубе «Далянь Аэрбин». Стороны готовы подписать трехлетний контракт, а сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро.

В 2016 году Гайтан обошелся «Атлетико» при переходе из «Бенфики» в 25 миллионов евро. Стоит отметить, что глава китайского клуба «Далянь Аэрбин» владеет 15% акций «Атлетико» и спонсирует стадион клуба Wanda Metropolitano.

Напомним, что этой зимой Гайтан мог оказаться в составе «Зенита», но «Атлетико» отказался отдавать игрока в аренду.