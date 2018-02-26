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    Гайтан вместо «Зенита» отправится в Китай

    Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в китайской Суперлиге. В ближайшее время 30-летний аргентинец должен пройти медосмотр в клубе «Далянь Аэрбин». Стороны готовы подписать трехлетний контракт, а сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро.

    В 2016 году Гайтан обошелся «Атлетико» при переходе из «Бенфики» в 25 миллионов евро. Стоит отметить, что глава китайского клуба «Далянь Аэрбин» владеет 15% акций «Атлетико» и спонсирует стадион клуба Wanda Metropolitano.

    Напомним, что этой зимой Гайтан мог оказаться в составе «Зенита», но «Атлетико» отказался отдавать игрока в аренду.

    Источник: AS

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    26.02.2018 09:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 12:59

      .....ах китай ты китай золотая лестница без перил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 26 февраля 2018, 12:38

      ответ на это сообщение был вчера; Сборная России взяла золото на Олимпийских играх и показала что нужно играть , а не покупать или продавать. И это оказалось интересно. Когда же так же будет интересно от сюжета игры, а не от того кто кому зуб выбил , или кто пошел лесом в Китай....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 февраля 2018, 12:07

      Не беда)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 февраля 2018, 11:41

      У китайцев денег больше ......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 26 февраля 2018, 10:49

      деньги правят футболом!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 10:29

      Все ясно если между клубами такая мощная китайская связь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 10:01

      Ну и для чего в Питер 30-летний защитник???Лучше опытного,но года на 2-3 помладше!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 26 февраля 2018, 09:53

      Да хватит нам аргентинцев,своих девать некуда!)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 26 февраля 2018, 09:34

      Ну и отлично)

      1
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