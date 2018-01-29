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  • Переход Гайтана в «Зенит» под угрозой срыва, клубы не могут достигнуть соглашения

Переход Гайтана в «Зенит» под угрозой срыва, клубы не могут достигнуть соглашения

29 января 2018, 16:31
8

Переход полузащитника «Атлетико» Николаса Гайтана в «Зенит» может не состояться. Сообщается, что клубы не могут достичь соглашения по сделке.

Ранее стало известно, что петербуржцы хотят арендовать аргентинца до конца сезона с правом выкупа. «Матрасники», в свою очередь, хотят получить от продажи футболиста 15 миллионов евро

Гайтан перешeл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2016 года за 25 миллионов. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий.

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Атлетико Гайтан Николас
Комментарии (8)
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порт
1517234879
Да хватит уже покупать. Сдурели что ли там.
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Сильвербой
1517237735
Качественный игрок, интересно было бы на него посмотреть в нашем чемпионате!
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upiter622
1517239202
Понравилась фраза...не совершив результативных действий. Да у нас кучу таких!)
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игрок68
1517239433
поживём увидим
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nik55
1517239595
опять Аргентина
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nik55
1517239676
Манчини решил банкротить газпром
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diktatop
1517262559
цыган бразильцев собирает, этот аргентинцев, тренера из тринидадо и тобаго наймите он вам всю сборную приобрет за месечный оклад дзюбиньё
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