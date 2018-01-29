Переход Гайтана в «Зенит» под угрозой срыва, клубы не могут достигнуть соглашения

Переход полузащитника «Атлетико» Николаса Гайтана в «Зенит» может не состояться. Сообщается, что клубы не могут достичь соглашения по сделке.

Ранее стало известно, что петербуржцы хотят арендовать аргентинца до конца сезона с правом выкупа. «Матрасники», в свою очередь, хотят получить от продажи футболиста 15 миллионов евро

Гайтан перешeл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2016 года за 25 миллионов. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий.