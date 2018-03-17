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    Гайтан потерял сознание в игре чемпионата Китая. Искусственное дыхание аргентинцу сделал Феррейра-Карраско

    Полузащитник китайского «Далянь Ифань» Николас Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань» (0:3). Игроку первую помощь оказывал бельгиец Янник Феррейра-Карраско.

    Партнер сделал аргентинцу искусственное дыхание, после чего на помощь пришли медицинские работники.

    Оба игрока зимой переехали в Китай из испанского «Атлетико».

    Источник: Twitter

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    17.03.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 марта 2018, 14:32

      Здоровья

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 17 марта 2018, 12:01

      а что с ним кто в курсе

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