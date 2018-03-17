Гайтан потерял сознание в игре чемпионата Китая. Искусственное дыхание аргентинцу сделал Феррейра-Карраско

Здоровья
Полузащитник китайского «Далянь Ифань» Николас Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань» (0:3). Игроку первую помощь оказывал бельгиец Янник Феррейра-Карраско.
Партнер сделал аргентинцу искусственное дыхание, после чего на помощь пришли медицинские работники.
Оба игрока зимой переехали в Китай из испанского «Атлетико».
Nicolás Gaitan sufrió una conmoción cerebral que le hizo perder el conocimiento en China. Se encuentra en observación el el hospital. Importante la reacción de Carrasco. pic.twitter.com/IMEn5p4l2T— Eitan Benzaquen (@tanobenzaquen) 16 марта 2018 г.