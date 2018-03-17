Гайтан потерял сознание в игре чемпионата Китая. Искусственное дыхание аргентинцу сделал Феррейра-Карраско

Полузащитник китайского «Далянь Ифань» Николас Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань» (0:3). Игроку первую помощь оказывал бельгиец Янник Феррейра-Карраско.

Партнер сделал аргентинцу искусственное дыхание, после чего на помощь пришли медицинские работники.

Оба игрока зимой переехали в Китай из испанского «Атлетико».