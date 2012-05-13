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Эрнесто Галан
Статистика
Эрнесто Галан - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1986 (40)
#14 | Защитник
181 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
11
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1 : 1
13.05.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 2
25.03.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
1 : 1
22.03.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
5 : 1
11.03.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал
5 : 0
05.03.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 2
26.02.2012
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
1 : 1
18.02.2012
Эспаньол
1' - 81'
72'
81'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 2
12.02.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
3 : 3
04.02.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 0
28.01.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
21.01.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 0
14.01.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 1
09.01.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 2
17.12.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
4 : 2
12.12.2011
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
04.12.2011
Эспаньол
1' - 61'
53'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 2
27.11.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.11.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
31.10.2011
Эспаньол
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
27.10.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
0 : 1
22.10.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 4
02.10.2011
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
25.09.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2011
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
2 : 1
18.09.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
2 : 1
11.09.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
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Эспаньол
Был в запасе
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