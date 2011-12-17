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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 17 декабря 2011
Спортинг
17.12.2011, суббота, 21:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
61'
Д. Баррал
3'
Тьеви
84'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эспаньол
Замена
К. Гомес
️️️️
С. Гарсия
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
О. Трехо
ГОЛ! 1:2!
С. Гарсия
Пас отдал
Х. Верду
Замена
С. Эгурен
️️️️
А. Ривера
Желтая карточка
Р. Фонте
Замена
М. Билич
️️️️
Н. Ново
Замена
А. Васкес
️️️️
Тьеви
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Замена
Р. Фонте
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ! 0:1!
Тьеви
Пас отдал
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
14
Эрнандес
22
Суарес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
8
Трехо
8
Каштру
10
Ново
18
Баррал
4-3-2-1
1
Альварес
14
Галан
5
Родригес
15
Морено
12
Вила
15
Баэна
7
Вайсс
5
Ромарик
23
Тьеви
25
Верду
9
Гарсия
5
Ривера
9
Эгурен
9
Эгурен
5
Ривера
8
Трехо
7
Айосе
7
Айосе
8
Трехо
10
Ново
9
Билич
9
Билич
10
Ново
9
Гарсия
6
Гомес
6
Гомес
9
Гарсия
23
Тьеви
9
Васкес
9
Васкес
23
Тьеви
7
Вайсс
17
Фонте
17
Фонте
7
Вайсс
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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