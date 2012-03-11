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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 11 марта 2012
Эспаньол
11.03.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
5 : 1
Завершен
Райо Вальекано
4'
К. Уче
10'
Ф. Коутиньо
23'
Ф. Коутиньо
45'
К. Уче
68'
К. Уче
54'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
Замена
П. Куайе
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Л. Бангура
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
Р. Фонте
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 5:1!
К. Уче
Пас отдал
С. Гарсия
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
Ромарик
️️️️
К. Гомес
Желтая карточка
Мичу
ГОЛ! 4:1!
Р. Тамудо
Пас отдал
Жоэль
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
Пити
️️️️
Х. Мовилья
Замена
П. Мали Диаманка
️️️️
Х. Пулидо
ГОЛ! 4:0!
К. Уче
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Вила
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Гарсия
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Уче
Пас отдал
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Калу Уче
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
6
Кристиан Гомес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Роберто Трасоррас
АП
23
Рауль Тамудо
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
45
Пол Куайе
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
10
Пити
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-2-3-1
1
Касилья
12
Вила
5
Амат
15
Морено
21
Лопес
5
Уче
15
Баэна
11
Коутиньо
25
Верду
6
Гомес
9
Гарсия
4-2-3-1
1
Жоэль
2
Тито
5
Пулидо
14
Аррибас
4
Браво
18
Фуэго
26
Мовилья
23
Тамудо
10
Трасоррас
23
Арментерос
25
Мичу
5
Уче
45
Куайе
45
Куайе
5
Уче
6
Гомес
5
Ромарик
5
Ромарик
6
Гомес
11
Коутиньо
17
Фонте
17
Фонте
11
Коутиньо
5
Пулидо
36
Диаманка
36
Диаманка
5
Пулидо
26
Мовилья
10
Пити
10
Пити
26
Мовилья
10
Трасоррас
7
Бангура
7
Бангура
10
Трасоррас
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
13
Эдгар Бадия
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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