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Ибаи Гомес - статистика

Завершил карьеру
11 ноября 1989 (36), Бильбао
#11 | Нападающий
177 см | 72 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
9
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
2 : 0
22.05.2021
Атлетик
1' - 72'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
16.05.2021
Реал
73' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Уэска
1 : 0
12.05.2021
Атлетик
1' - 66'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 2
08.05.2021
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0 : 1
03.05.2021
Атлетик
63' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
28.04.2021
Вальядолид
64' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2 : 1
25.04.2021
Атлетико
82' - 90'
86'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0 : 0
21.04.2021
Атлетик
68' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0 : 0
10.04.2021
Алавес
1' - 64'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
07.04.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
20.03.2021
Эйбар
75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 0
14.03.2021
Атлетик
86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2 : 1
10.03.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
2 : 1
07.03.2021
Гранада
1' - 69'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
1 : 1
26.02.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 1
21.02.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0 : 4
15.02.2021
Атлетик
79' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1 : 1
07.02.2021
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2 : 1
31.01.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5 : 1
25.01.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 3
06.01.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2 : 0
18.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0 : 2
04.12.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1 : 1
29.11.2020
Атлетик
Был в запасе
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