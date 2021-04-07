|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|1' -72'
|Эльче (Эльче)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|16.05.2021
|73' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|12.05.2021
|1' -66'
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.05.2021
|75' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|03.05.2021
|63' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|28.04.2021
|64' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.04.2021
|82' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|86'
|21.04.2021
|68' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.04.2021
|1' -64'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|20.03.2021
|75' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|14.03.2021
|86' -90'
|Сельта (Виго)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|07.03.2021
|1' -69'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|26.02.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.02.2021
|79' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|25.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)