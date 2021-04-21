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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 21 апреля 2021
Бетис
21.04.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
К. Браво
90'
Замена
П. Акуоку
️️️️
С. Каналес
87'
Желтая карточка
А. Гуардадо
82'
82'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
Замена
А. Гуардадо
️️️️
А. Руйбаль
78'
68'
Замена
И. Гомес
️️️️
Х. Морсильо
Замена
Д. Лайнес
️️️️
К. Тельо
65'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
65'
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
62'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Весга
Желтая карточка
Г. Родригес
56'
43'
Желтая карточка
О. де Маркос
Красная карточка
Н. Фекир
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Набиль Фекир
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
33
Миранда
2
Манди
5
Бартра
22
Эмерсон
2
Родригес
37
Тельо
20
Каналес
24
Руйбаль
7
Иглесиас
10
Фекир
4-1-1-3-1
1
Симон
15
Леке
18
де Маркос
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
8
Сансет
7
Морсильо
12
Вильялибре
37
Тельо
16
Лайнес
16
Лайнес
37
Тельо
24
Руйбаль
18
Гуардадо
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
24
Акуоку
24
Акуоку
20
Каналес
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
6
Весга
8
Лопес
8
Лопес
6
Весга
7
Беренгер
9
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
7
Морсильо
11
Гомес
11
Гомес
7
Морсильо
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Атлетик
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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