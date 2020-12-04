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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 04 декабря 2020
Атлетик
04.12.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
61'
У. Мальо
78'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
90'
+1
Замена
М. Баэса
️️️️
Б. Мендес
88'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
М. Весга
84'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
79'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Уильямс
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
71'
Замена
Д. Айду
️️️️
Нолито
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Вильялибре
62'
Замена
У. Лопес
️️️️
У. Венцедор
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
У. Мальо
Пас отдал
С. Мина
53'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
46'
Желтая карточка
У. Нуньес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Сельта
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
14
Нуньес
2
Капа
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
7
Беренгер
12
Вильялибре
9
Уильямс
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
15
Оласа
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
9
Уильямс
8
Сансет
8
Сансет
9
Уильямс
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
12
Венцедор
8
Лопес
8
Лопес
12
Венцедор
12
Вильялибре
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Вильялибре
10
Мендес
8
Баэса
8
Баэса
10
Мендес
3
Нолито
4
Айду
4
Айду
3
Нолито
10
Аспас
8
Бельтран
8
Бельтран
10
Аспас
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
22
Мигель Родригес
ПВ
35
Альваро Фернандес
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
22
Мигель Родригес
ПВ
35
Альваро Фернандес
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Атлетик - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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