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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 07 марта 2021
Атлетик
07.03.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
3'
А. Вильялибре
90+2'
А. Беренгер
78'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
ГОЛ! 2:1!
А. Беренгер
90'
+2
87'
Замена
Я. Брайс
️️️️
А. Монторо
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Леке
85'
83'
Замена
А. Марин
️️️️
А. Пуэртас
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Пуэртас
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
77'
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
71'
Желтая карточка
У. Венцедор
69'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Гомес
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
69'
60'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Д. Кина
60'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Ф. Вико
59'
Желтая карточка
Я. Эррера
Замена
Е. Альварес
️️️️
У. Нуньес
46'
46'
Замена
В. Диас
️️️️
Куини
Желтая карточка
Д. Гарсия
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Вильялибре
Пас отдал
О. Сансет
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Антонио Аранда
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
2
Капа
14
Нуньес
15
Леке
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Морсильо
8
Сансет
12
Вильялибре
11
Гомес
4-3-2-1
1
Силва
20
Фулкье
5
Санчес
22
Дуарте
17
Куини
8
Кина
21
Эррера
19
Монторо
7
Пуэртас
19
Вико
19
Молина
15
Леке
7
Беренгер
7
Беренгер
15
Леке
14
Нуньес
5
Альварес
5
Альварес
14
Нуньес
11
Гомес
18
де Маркос
18
де Маркос
11
Гомес
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
7
Пуэртас
3
Марин
3
Марин
7
Пуэртас
17
Куини
16
Диас
16
Диас
17
Куини
19
Вико
29
Кенеди
29
Кенеди
19
Вико
19
Монторо
88
Брайс
88
Брайс
19
Монторо
8
Кина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
8
Кина
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Арнау Фабрега
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетик - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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