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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 14 марта 2021
Сельта
14.03.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
86'
Замена
И. Гомес
️️️️
Х. Морсильо
Замена
Д. Айду
️️️️
Н. Араужо
85'
79'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Беренгер
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
77'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Д. Суарес
77'
Желтая карточка
Д. Мурильо
70'
69'
Замена
У. Венцедор
️️️️
У. Лопес
69'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
С. Мина
68'
Желтая карточка
К. Васкес
63'
46'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
С. Мина
45'
41'
Желтая карточка
И. Леке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-1-2-3
25
Вильяр
24
Мартин
24
Мурильо
14
Араужо
20
Васкес
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
14
Нуньес
5
Альварес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
8
Лопес
7
Беренгер
7
Морсильо
12
Вильялибре
14
Гарсия
14
Араужо
4
Айду
4
Айду
14
Араужо
4
Суарес
8
Бельтран
8
Бельтран
4
Суарес
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
77
Мина
14
Феррейра
14
Феррейра
77
Мина
7
Беренгер
18
де Маркос
18
де Маркос
7
Беренгер
8
Лопес
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Лопес
14
Гарсия
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Гарсия
7
Морсильо
11
Гомес
11
Гомес
7
Морсильо
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сельта - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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