Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дениз Наки - статистика

Завершил карьеру
9 июля 1989 (37), Дюрен
#62 | Нападающий
176 см | 70 кг
Германия
Статистика Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Паули
21
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
1 : 8
07.05.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
29.04.2011
Санкт-Паули
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1 : 3
23.04.2011
Вердер
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
2 : 2
16.04.2011
Санкт-Паули
57' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2 : 1
10.04.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Санкт-Паули
0 : 2
01.04.2011
Шальке-04
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1 : 2
13.03.2011
Штутгарт
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5 : 0
05.03.2011
Санкт-Паули
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0 : 1
26.02.2011
Ганновер-96
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Санкт-Паули
3 : 0
29.01.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2 : 2
23.01.2011
Санкт-Паули
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 2
15.01.2011
Фрайбург
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3 : 0
28.11.2010
Санкт-Паули
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1 : 1
21.11.2010
Вольфсбург
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
0 : 1
13.11.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
0 : 1
13.11.2010
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 0
05.11.2010
Санкт-Паули
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт
76' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 0
24.10.2010
Санкт-Паули
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Паули
3 : 2
16.10.2010
Нюрнберг
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
0 : 1
01.10.2010
Санкт-Паули
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 2
22.09.2010
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1 : 1
19.09.2010
Гамбург
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Санкт-Паули
0 : 1
28.08.2010
Хоффенхайм
1' - 81'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
21.08.2010
Санкт-Паули
1' - 80'
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+