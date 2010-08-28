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Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Хоффенхайм
Санкт-Паули - Хоффенхайм: обзор матча 28 августа 2010
Санкт-Паули
28.08.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
87'
И. Ворса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Хоффенхайм
Замена
С. Руди
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 0:1!
И. Ворса
Желтая карточка
Ф. Болл
Замена
М. Крузе
️️️️
Д. Наки
Желтая карточка
Ф. Бартельс
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Т. Вайс
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Брунс
Замена
П. Тагое
️️️️
Д. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
4-2-2-2
25
Хайн
5
Очипка
3
Самбрано
16
Торандт
24
Ротенбах
33
Леманн
17
Болл
62
Наки
8
Брунс
9
Эбберс
10
Хеннингс
4-1-2-3
22
Штарке
4
Шимунич
5
Комппер
32
Бек
25
Ворса
14
Густаво
0
Вайс
23
Салихович
26
Млапа
11
Ибишевич
19
Ба
8
Брунс
31
Бартельс
31
Бартельс
8
Брунс
10
Хеннингс
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Хеннингс
62
Наки
10
Крузе
10
Крузе
62
Наки
26
Млапа
13
Руди
13
Руди
26
Млапа
19
Ба
28
Тагое
28
Тагое
19
Ба
0
Вайс
7
Вукчевич
7
Вукчевич
0
Вайс
Остались в запасе
Санкт-Паули
Хоффенхайм
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Санкт-Паули - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Миллернтор
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