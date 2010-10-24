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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Санкт-Паули
Штутгарт - Санкт-Паули: обзор матча 24 октября 2010
Штутгарт
24.10.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Паули
19'
Г. Нидермайер
79'
З. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Санкт-Паули
Замена
Ч. Таки
️️️️
Д. Асамоа
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
Желтая карточка
З. Кузманович
ГОЛ! 2:0!
З. Кузманович
Пас отдал
Ч. Марика
Желтая карточка
К. Треш
Замена
Ч. Марика
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
М. Леманн
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Болл
Замена
Д. Наки
️️️️
М. Крузе
Замена
М. Харник
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 1:0!
Г. Нидермайер
Пас отдал
Т. Гебхарт
19'
11'
Желтая карточка
М. Эбберс
Желтая карточка
С. Челоцци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
5
Нидермайер
22
Челоцци
28
Треш
8
Кузманович
4
Гентнер
10
Гебхарт
88
Погребняк
18
Какау
4-3-3
18
Кесслер
5
Очипка
16
Торандт
3
Самбрано
2
Лехнер
31
Бартельс
33
Леманн
17
Болл
10
Крузе
9
Эбберс
18
Асамоа
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
4
Гентнер
22
Харник
22
Харник
4
Гентнер
88
Погребняк
19
Марика
19
Марика
88
Погребняк
18
Асамоа
10
Таки
10
Таки
18
Асамоа
10
Крузе
62
Наки
62
Наки
10
Крузе
17
Болл
8
Брунс
8
Брунс
17
Болл
Остались в запасе
Штутгарт
Санкт-Паули
22
Марк Циглер
ВР
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Штутгарт - Санкт-Паули
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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