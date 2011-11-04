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Илья Протасов - статистика

Завершил карьеру
29 июня 1992 (34)
#20 | Полузащитник
186 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь (мол)
20
2
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ростов (мол)
0 : 2
04.11.2011
Томь (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Томь (мол)
1 : 0
26.08.2011
Амкар (мол)
1' - 63'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 1
19.08.2011
Томь (мол)
1' - 90'
40'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Анжи (мол)
3 : 0
05.08.2011
Томь (мол)
1' - 50'
41'
50'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Томь (мол)
4 : 0
29.07.2011
Ахмат (мол)
1' - 90'
2'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Кубань (мол)
0 : 0
22.07.2011
Томь (мол)
1' - 75'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Томь (мол)
3 : 1
21.06.2011
Ростов (мол)
60' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Динамо (мол)
4 : 0
17.06.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Томь (мол)
1 : 3
09.06.2011
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Рубин (мол)
0 : 2
26.05.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Томь (мол)
1 : 1
20.05.2011
Зенит (мол)
1' - 90'
5'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Краснодар (мол)
0 : 1
13.05.2011
Томь (мол)
1' - 79'
69'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Амкар (мол)
1 : 2
30.04.2011
Томь (мол)
1' - 90'
68'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Томь (мол)
1 : 2
23.04.2011
ЦСКА (мол)
1' - 81'
21'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Спартак Нч (мол)
3 : 5
17.04.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Томь (мол)
0 : 0
10.04.2011
Анжи (мол)
46' - 90'
53'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
03.04.2011
Томь (мол)
84' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Томь (мол)
1 : 0
19.03.2011
Кубань (мол)
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