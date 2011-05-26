|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|20
|2
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|26.08.2011
|1' -63'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.08.2011
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|40'
|05.08.2011
|1' -50'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Томь (мол) (Томск)
|41' 50'
|29.07.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2'
|22.07.2011
|1' -75'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|21.06.2011
|60' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.06.2011
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|09.06.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|26.05.2011
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|20.05.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5'
|13.05.2011
|1' -79'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|69'
|30.04.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|68'
|23.04.2011
|1' -81'
|Томь (мол) (Томск)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21'
|17.04.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:5
|Томь (мол) (Томск)
|10.04.2011
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|53'
|03.04.2011
|84' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|13.03.2011
|77' -90'
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|90'