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    Илья Протасов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Протасов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 20 2 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 90' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    26.08.2011 1' -63' Томь (мол) (Томск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.08.2011 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    40'
    05.08.2011 1' -50' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Томь (мол) (Томск)
    41' 50'
    29.07.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    2'
    22.07.2011 1' -75' Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    21.06.2011 60' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.06.2011 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    09.06.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    26.05.2011 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    20.05.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    5'
    13.05.2011 1' -79' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Томь (мол) (Томск)
    69'
    30.04.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    68'
    23.04.2011 1' -81' Томь (мол) (Томск) 1:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    21'
    17.04.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:5 Томь (мол) (Томск)
    10.04.2011 46' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    53'
    03.04.2011 84' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    19.03.2011 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    13.03.2011 77' -90' 0:1 Томь (мол) (Томск)
    90'
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