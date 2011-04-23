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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Томь (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 апреля 2011
Томь (мол)
23.04.2011, суббота, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
38'
К. Погребняк (П)
33'
С. Федотов
45'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Красная карточка
Д. Тихонов
Замена
К. Базелюк
️️️️
М. Султонов
Замена
Е. Горячев
️️️️
К. Погребняк
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
И. Протасов
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Е. Иванов
Замена
Л. Родионов
️️️️
Е. Кобзарь
Желтая карточка
Е. Иванов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
С. Сердеров
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Сазонов
️️️️
О. Сокулов
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Москов
ГОЛ! 1:2!
С. Сердеров
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Погребняк
Желтая карточка
Е. Кобзарь
ГОЛ! 0:1!
С. Федотов
Желтая карточка
Д. Воронов
Замена
Г. Засеев
️️️️
П. Дроздов
Желтая карточка
И. Протасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
0
Александр Москов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-5-1
1
Комиссаров
22
Овсянников
92
Кочергин
4
Воронов
30
Башилов
20
Протасов
65
Сокулов
85
Ефремов
44
Козлов
0
Москов
9
Погребняк
3-2-2-1-2
1
Скрипник
20
Полюткин
7
Дроздов
4
Никитин
8
Федотов
22
Тен
17
Васильев
8
Иванов
18
Попов
28
Сердеров
92
Кобзарь
85
Ефремов
97
Тихонов
97
Тихонов
85
Ефремов
0
Москов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
0
Москов
65
Сокулов
10
Сазонов
10
Сазонов
65
Сокулов
20
Протасов
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
20
Протасов
9
Погребняк
45
Горячев
45
Горячев
9
Погребняк
17
Васильев
28
Султонов
28
Султонов
17
Васильев
92
Кобзарь
77
Родионов
77
Родионов
92
Кобзарь
8
Иванов
5
Пилиев
5
Пилиев
8
Иванов
7
Дроздов
7
Засеев
7
Засеев
7
Дроздов
28
Сердеров
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
28
Сердеров
Султонов
10
Базелюк
10
Базелюк
Султонов
Остались в запасе
Томь (мол)
ЦСКА (мол)
28
Николай Погребняк
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Томь (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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