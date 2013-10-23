|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|16
|3
|0
|5
|0
|Химик
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|05.05.2014
|1' -75'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|30.04.2014
|1' -64'
|Химик (Дзержинск)
|4:0
|Ангушт (Назрань)
|25.04.2014
|64' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|20.04.2014
|1' -52'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|09.04.2014
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|04.04.2014
|71' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.03.2014
|1' -72'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|10.03.2014
|1' -72'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|23.10.2013
|69' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|86'
|13.10.2013
|67' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|84'
|07.10.2013
|77' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|01.10.2013
|55' -90'
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Ротор (Волгоград)
|22.09.2013
|1' -46'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|30'
|16.09.2013
|66' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|84' 90'
|10.09.2013
|79' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|05.09.2013
|1' -46'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|28.08.2013
|1' -71'
|Балтика (Калининград)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|12.08.2013
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.08.2013
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|02.08.2013
|1' -73'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|28.07.2013
|69' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|23.07.2013
|86' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|90'
|19.07.2013
|63' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|69'
|13.07.2013
|53' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)