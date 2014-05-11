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Антон Архипов
Статистика
Антон Архипов - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1985 (40)
#26 | Нападающий
181 см | 75 кг
Россия
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
16
3
0
5
0
Химик
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
0 : 2
11.05.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2 : 1
05.05.2014
Химик
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химик
4 : 0
30.04.2014
Ангушт
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Уфа
2 : 1
25.04.2014
Химик
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
20.04.2014
Химик
1' - 52'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
2 : 0
09.04.2014
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0 : 1
04.04.2014
СКА-Хабаровск
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химик
0 : 1
16.03.2014
Мордовия
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1 : 2
10.03.2014
Химик
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
23.10.2013
Ротор
69' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0 : 0
13.10.2013
Ротор
67' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 1
07.10.2013
Мордовия
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
4 : 0
01.10.2013
Ротор
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
1 : 2
22.09.2013
Торпедо
1' - 46'
30'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
16.09.2013
Ротор
66' - 90'
84'
90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Салют
1 : 0
10.09.2013
Ротор
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
0 : 2
05.09.2013
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 2
28.08.2013
Ротор
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
0 : 0
12.08.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ангушт
0 : 2
07.08.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 1
02.08.2013
Уфа
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химик
1 : 0
28.07.2013
Ротор
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
2 : 0
23.07.2013
Шинник
86' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
0 : 0
19.07.2013
Ротор
63' - 90'
69'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
13.07.2013
СКА-Хабаровск
53' - 90'
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