Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антон Архипов - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Антон
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Архипов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 16 3 0 5 0
    Химик 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    05.05.2014 1' -75' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    30.04.2014 1' -64' Химик (Дзержинск) 4:0 Ангушт (Назрань)
    25.04.2014 64' -90' Уфа (Уфа) 2:1 Химик (Дзержинск)
    20.04.2014 1' -52' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Химик (Дзержинск)
    09.04.2014 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Химик (Дзержинск)
    04.04.2014 71' -90' Химик (Дзержинск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.03.2014 1' -72' Химик (Дзержинск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    10.03.2014 1' -72' Сочи (Сочи) 1:2 Химик (Дзержинск)
    23.10.2013 69' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    86'
    13.10.2013 67' -90' Сочи (Сочи) 0:0 Ротор (Волгоград)
    84'
    07.10.2013 77' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Мордовия (Саранск)
    01.10.2013 55' -90' Арсенал (Тула) 4:0 Ротор (Волгоград)
    22.09.2013 1' -46' Ротор (Волгоград) 1:2 Торпедо (Москва)
    30'
    16.09.2013 66' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 Ротор (Волгоград)
    84' 90'
    10.09.2013 79' -90' Салют (Белгород) 1:0 Ротор (Волгоград)
    05.09.2013 1' -46' Ротор (Волгоград) 0:2 Луч (Владивосток)
    28.08.2013 1' -71' Балтика (Калининград) 0:2 Ротор (Волгоград)
    12.08.2013 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    07.08.2013 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:2 Ротор (Волгоград)
    02.08.2013 1' -73' Ротор (Волгоград) 1:1 Уфа (Уфа)
    28.07.2013 69' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    23.07.2013 86' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    90'
    19.07.2013 63' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0 Ротор (Волгоград)
    69'
    13.07.2013 53' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    • Читайте нас: 
    11