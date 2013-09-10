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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Ротор
Салют - Ротор: обзор матча 10 сентября 2013
Салют
10.09.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
11'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Ротор
Желтая карточка
В. Афонин
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Устинов
90'
Желтая карточка
Н. Глушков
85'
Желтая карточка
С. Фомин
80'
Замена
А. Пугин
️️️️
Х. Аппаев
79'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Коротаев
Замена
В. Чадов
️️️️
Д. Ткачук
77'
74'
Желтая карточка
А. Васянович
74'
Замена
Д. Комаровский
️️️️
А. Рылов
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
67'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Яковлев
59'
55'
Желтая карточка
А. Коротаев
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Бекетов
54'
44'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
Желтая карточка
В. Ридель
42'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
38'
Желтая карточка
С. Бутырин
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Салют
22
Илья Лантратов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Телков
29
Ридель
24
Мирошниченко
21
Бутырин
25
Жирный
8
Афонин
9
Яковлев
7
Бекетов
90
Михеев
31
Ткачук
90
Ахметович
3-4-1-2
31
Пчелинцев
30
Васянович
33
Ламанж
19
Устинов
10
Рылов
10
Лукьяновс
4
Фомин
47
Глушков
16
Ставпец
14
Аппаев
24
Коротаев
9
Яковлев
77
Андреев
77
Андреев
9
Яковлев
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
7
Бекетов
13
Семенов
13
Семенов
7
Бекетов
31
Ткачук
15
Чадов
15
Чадов
31
Ткачук
10
Рылов
8
Комаровский
8
Комаровский
10
Рылов
14
Аппаев
17
Пугин
17
Пугин
14
Аппаев
24
Коротаев
26
Архипов
26
Архипов
24
Коротаев
Остались в запасе
Салют
Ротор
22
Илья Лантратов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Салют - Ротор
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Салют
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