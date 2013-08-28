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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Ротор
Балтика - Ротор: обзор матча 28 августа 2013
Балтика
28.08.2013, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ротор
59'
С. Фомин
82'
Д. Комаровский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Ротор
90'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Ставпец
85'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Х. Аппаев
82'
ГОЛ! 0:2!
Д. Комаровский
78'
Замена
Д. Комаровский
️️️️
С. Фомин
Замена
А. Алексанян
️️️️
Р. Халиуллин
76'
Желтая карточка
М. Васильев
72'
71'
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Архипов
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Сальников
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Фомин
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Сысуев
57'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
50'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-2-3
88
Шелия
4
Халиуллин
81
Зимулька
23
Васильев
4
Рытов
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
8
Сысуев
47
Сальников
3-4-1-2
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
55
Гузь
47
Глушков
4
Фомин
10
Лукьяновс
20
Войдель
16
Ставпец
26
Архипов
14
Аппаев
4
Халиуллин
19
Алексанян
19
Алексанян
4
Халиуллин
8
Сысуев
15
Скавыш
15
Скавыш
8
Сысуев
47
Сальников
10
Минченков
10
Минченков
47
Сальников
4
Фомин
8
Комаровский
8
Комаровский
4
Фомин
16
Ставпец
18
Нечаев
18
Нечаев
16
Ставпец
26
Архипов
10
Рылов
10
Рылов
26
Архипов
14
Аппаев
24
Коротаев
24
Коротаев
14
Аппаев
Остались в запасе
Балтика
Ротор
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Балтика - Ротор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Балтика
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