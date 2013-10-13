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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Ротор
Сочи - Ротор: обзор матча 13 октября 2013
Сочи
13.10.2013, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ротор
90'
+3
Замена
И. Гаврилов
️️️️
Х. Байрамян
90'
+2
Красная карточка
Д. Пчелинцев
Желтая карточка
Б. Идову
90'
+1
Замена
А. Кулеша
️️️️
С. Костин
86'
84'
Желтая карточка
А. Архипов
84'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Х. Аппаев
81'
Желтая карточка
А. Рылов
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Маматюк
81'
70'
Вторая желтая
Д. Гузь
Желтая карточка
В. Есин
67'
67'
Замена
А. Архипов
️️️️
И. Зинин
Вторая желтая
Е. Матрахов
57'
Замена
В. Есин
️️️️
И. Мельник
54'
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Коротаев
Замена
Н. Сурков
️️️️
М. Кирсанов
34'
Желтая карточка
Е. Матрахов
30'
24'
Желтая карточка
Д. Гузь
21'
Желтая карточка
А. Малыгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-4-1
1
Самохвалов
11
Кирсанов
3
Костин
29
Мельник
30
Идову
10
Матрахов
13
Гиголаев
10
Федоров
10
Маматюк
58
Егоров
88
Маркелов
4-3-1-2
31
Пчелинцев
19
Устинов
6
Малыгин
33
Ламанж
55
Гузь
10
Рылов
4
Фомин
7
Зинин
16
Ставпец
14
Аппаев
24
Коротаев
11
Кирсанов
3
Сурков
3
Сурков
11
Кирсанов
29
Мельник
27
Есин
27
Есин
29
Мельник
3
Костин
2
Кулеша
2
Кулеша
3
Костин
10
Маматюк
10
Матяш
10
Матяш
10
Маматюк
24
Коротаев
70
Кабутов
70
Кабутов
24
Коротаев
Байрамян
35
Гаврилов
35
Гаврилов
Байрамян
14
Аппаев
19
Байрамян
19
Байрамян
14
Аппаев
7
Зинин
26
Архипов
26
Архипов
7
Зинин
Остались в запасе
Сочи
Ротор
31
Антон Арсеньев
ВР
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
18
Александр Нечаев
ЦП
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Сочи - Ротор
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
МСА Петровский
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