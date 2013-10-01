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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Ротор
Арсенал - Ротор: обзор матча 01 октября 2013
Арсенал
01.10.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
4 : 0
Завершен
Ротор
11'
Д. Смирнов
32'
А. Кутьин
35'
С. Игнатьев
39'
Е. Савин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ротор
Замена
Э. Салкич
️️️️
А. Кутьин
81'
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Игнатьев
78'
Замена
П. Сергеев
️️️️
И. Лозенков
71'
70'
Замена
А. Рылов
️️️️
Д. Кабутов
63'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Коротаев
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Д. Смирнов
60'
57'
Желтая карточка
А. Коротаев
55'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Фомин
46'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Малыгин
Желтая карточка
Д. Смирнов
44'
ГОЛ! 4:0!
Е. Савин
Пас отдал
Д. Смирнов
39'
38'
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ! 3:0!
С. Игнатьев
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Кутьин
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Смирнов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Артур Рылов
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-4-2
1
Филимонов
71
Денисов
14
Лозенков
18
Сухарев
22
Ершов
27
Игнатьев
24
Смирнов
8
Макаренко
77
Лепский
48
Кутьин
99
Савин
3-2-2-1-1
35
Гаврилов
30
Васянович
55
Гузь
6
Малыгин
19
Устинов
22
Тен
4
Фомин
20
Войдель
16
Ставпец
24
Коротаев
14
Лозенков
20
Сергеев
20
Сергеев
14
Лозенков
48
Кутьин
33
Салкич
33
Салкич
48
Кутьин
27
Игнатьев
9
Шилов
9
Шилов
27
Игнатьев
24
Смирнов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
24
Смирнов
6
Малыгин
47
Глушков
47
Глушков
6
Малыгин
24
Коротаев
19
Байрамян
19
Байрамян
24
Коротаев
70
Кабутов
10
Рылов
10
Рылов
70
Кабутов
4
Фомин
26
Архипов
26
Архипов
4
Фомин
Остались в запасе
Арсенал
Ротор
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Максим Кликин
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Арсенал - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
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