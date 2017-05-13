Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сами Аллагуи - статистика

Завершил карьеру
28 мая 1986 (40), Дюссельдорф
#9 | Нападающий
184 см | 77 кг
Тунис | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0 : 2
13.05.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 4
06.05.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
2 : 0
29.04.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
1 : 0
22.04.2017
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
1 : 0
15.04.2017
Герта
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
2 : 0
09.04.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 0
05.04.2017
Герта
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 3
31.03.2017
Хоффенхайм
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
4 : 2
18.03.2017
Герта
45' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1 : 0
05.03.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 1
18.02.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 0
11.02.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3 : 1
22.01.2017
Герта
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2 : 0
21.12.2016
Дармштадт
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
0 : 1
10.12.2016
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2 : 3
03.12.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
2 : 1
27.11.2016
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
0 : 0
19.11.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Герта
3 : 0
04.11.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1 : 0
30.10.2016
Герта
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
22.10.2016
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 1
14.10.2016
Герта
81' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 0
01.10.2016
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3 : 3
24.09.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
3 : 0
21.09.2016
Герта
84' - 90'
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
1
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
12
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+