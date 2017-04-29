Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 29 апреля 2017
Вердер
29.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Герта
9'
Ф. Бартельс
15'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
86'
Замена
Ф. Бак
️️️️
П. Пекарик
Замена
С. Гнабри
️️️️
Ф. Бартельс
77'
73'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Эггештайн
73'
62'
Замена
О. Дуда
️️️️
П. Скьельбред
62'
Замена
О. Дуда
️️️️
В. Дарида
Замена
Т. Делэни
️️️️
Ф. Гриллич
45'
28'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Желтая карточка
Н. Мойсандер
23'
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бартельс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Аллан
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-1-4-1
1
Видвальд
22
Сане
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
4
Бауэр
16
Юнузович
31
Бартельс
8
Эггештайн
10
Крузе
4-3-1-2
22
Ярстейн
22
Пекарик
4
Лангкамп
33
Торунарига
7
Миттельштадт
5
Скьельбред
35
Эссвайн
29
Аллан
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
27
Гриллич
27
Делэни
27
Делэни
27
Гриллич
8
Эггештайн
44
Баргфреде
44
Баргфреде
8
Эггештайн
31
Бартельс
7
Гнабри
7
Гнабри
31
Бартельс
16
Дарида
8
Дуда
8
Дуда
16
Дарида
22
Пекарик
4
Бак
4
Бак
22
Пекарик
35
Эссвайн
78
Харагучи
78
Харагучи
35
Эссвайн
Остались в запасе
Вердер
Герта
11
Флориан Кайнц
ЛВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Томас Крафт
ВР
21
Юлиус Каде
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
21
Юлиус Каде
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Вердер - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Герта
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+