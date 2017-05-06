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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 06 мая 2017
Герта
06.05.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
85'
Р. Хедира (АГ)
11'
Т. Вернер
54'
Т. Вернер
89'
Д. Зелке
90'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - РБ Лейпциг
90'
ГОЛ! 1:4!
Д. Зелке
89'
ГОЛ! 1:3!
Д. Зелке
87'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Т. Вернер
85'
Желтая карточка
Д. Демме
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Хедира
85'
81'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Эссвайн
81'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
78'
76'
Замена
Р. Хедира
️️️️
Н. Кейта
Желтая карточка
В. Ибишевич
74'
70'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Замена
Аллан
️️️️
П. Скьельбред
64'
Замена
М. Вайзер
️️️️
В. Штокер
63'
54'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Желтая карточка
С. Лангкамп
52'
34'
Желтая карточка
М. Комппер
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-1-2
22
Ярстейн
25
Брукс
4
Лангкамп
33
Торунарига
22
Пекарик
16
Дарида
35
Эссвайн
5
Скьельбред
14
Штокер
8
Калу
11
Ибишевич
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
2
Упамекано
5
Комппер
6
Демме
8
Кейта
20
Забитцер
31
Илсанкер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
14
Штокер
8
Вайзер
8
Вайзер
14
Штокер
5
Скьельбред
29
Аллан
29
Аллан
5
Скьельбред
35
Эссвайн
78
Харагучи
78
Харагучи
35
Эссвайн
8
Кейта
8
Хедира
8
Хедира
8
Кейта
11
Вернер
13
Кайзер
13
Кайзер
11
Вернер
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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