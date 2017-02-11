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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 11 февраля 2017
Шальке-04
11.02.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Герта
41'
Г. Бургшталлер
62'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Г. Бургшталлер
90'
Замена
Т. Керер
️️️️
Л. Горецка
88'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
85'
82'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Калиджиури
82'
73'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
62'
60'
Желтая карточка
В. Ибишевич
54'
Желтая карточка
Г. Харагучи
45'
Замена
В. Дарида
️️️️
В. Штокер
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
28
Бадштубер
5
Хеведес
27
Налдо
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
22
Пекарик
21
Платтенхардт
78
Харагучи
14
Штокер
11
Ибишевич
8
Калу
27
Горецка
6
Керер
6
Керер
27
Горецка
20
Калиджиури
7
Майер
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Бургшталлер
14
Штокер
16
Дарида
16
Дарида
14
Штокер
8
Калу
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Калу
78
Харагучи
20
Шибер
20
Шибер
78
Харагучи
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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