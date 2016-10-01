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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 01 октября 2016
Герта
01.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
29'
В. Ибишевич
70'
В. Ибишевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
90'
+2
Желтая карточка
П. Ласогга
Замена
К. Зинан
️️️️
А. Эссвайн
90'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
86'
78'
Желтая карточка
Клебер
Замена
Аллан
️️️️
В. Штокер
73'
71'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Ибишевич
70'
60'
Замена
А. Халилович
️️️️
Б. Вуд
48'
Желтая карточка
Н. Мюллер
32'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
Г. Харагучи
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
29'
27'
Желтая карточка
Л. Холтби
Желтая карточка
М. Платтенхардт
16'
3'
Желтая карточка
Д. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Штарк
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
8
Вайзер
35
Эссвайн
78
Харагучи
5
Скьельбред
14
Штокер
11
Ибишевич
4-3-1-2
15
Адлер
4
Спахич
3
Клебер
2
Сакаи
3
Дуглас Сантос
9
Мюллер
8
Экдаль
90
Холтби
18
Костич
10
Ласогга
17
Вуд
35
Эссвайн
18
Зинан
18
Зинан
35
Эссвайн
14
Штокер
29
Аллан
29
Аллан
14
Штокер
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
17
Вуд
10
Халилович
10
Халилович
17
Вуд
8
Экдаль
11
Грегоритч
11
Грегоритч
8
Экдаль
Остались в запасе
Герта
Гамбург
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
26
Кристиан Матениа
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Герта - Гамбург
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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