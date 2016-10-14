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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 14 октября 2016
Боруссия Д
14.10.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Герта
80'
П. Обамеянг
51'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
90'
+3
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
А. Эссвайн
90'
Красная карточка
В. Штокер
88'
Желтая карточка
С. Аллагуи
Красная карточка
Э. Мор
84'
84'
Желтая карточка
С. Лангкамп
81'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
80'
78'
Замена
Аллан
️️️️
П. Скьельбред
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
77'
Замена
П. Чжу-Ху
️️️️
М. Шмельцер
71'
Желтая карточка
У. Дембеле
65'
64'
Желтая карточка
А. Эссвайн
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Гетце
60'
Замена
У. Дембеле
️️️️
С. Роде
60'
53'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Штокер
Пас отдал
В. Ибишевич
19'
Желтая карточка
Н. Штарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Аллан
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
28
Гинтер
25
Пасслак
5
Вайгль
6
Мерино
17
Роде
11
Пулишич
27
Гетце
7
Мор
7
Обамеянг
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Лангкамп
25
Брукс
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
35
Эссвайн
14
Штокер
11
Ибишевич
29
Шмельцер
33
Пак Чжу-Ху
33
Пак Чжу-Ху
29
Шмельцер
27
Гетце
10
Кагава
10
Кагава
27
Гетце
17
Роде
10
Дембеле
10
Дембеле
17
Роде
35
Эссвайн
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
35
Эссвайн
5
Скьельбред
29
Аллан
29
Аллан
5
Скьельбред
11
Ибишевич
9
Аллагуи
9
Аллагуи
11
Ибишевич
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Боруссия Д - Герта
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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