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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 10 декабря 2016
Герта
10.12.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
41'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
88'
Замена
З. Юнузович
️️️️
С. Гнабри
84'
Замена
М. Велькович
️️️️
М. Крузе
81'
Желтая карточка
М. Крузе
78'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
У. Гарсия
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Пекарик
71'
64'
Желтая карточка
К. Фритц
62'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
М. Вайзер
️️️️
А. Эссвайн
57'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Замена
В. Штокер
️️️️
С. Лангкамп
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Герта
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
4
Штарк
21
Платтенхардт
22
Пекарик
35
Эссвайн
5
Скьельбред
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
4-3-1-2
33
Дробны
8
Фритц
4
Мойсандер
22
Сане
25
Гарсия
31
Бартельс
4
Бауэр
44
Баргфреде
7
Гнабри
10
Крузе
14
Писарро
35
Эссвайн
8
Вайзер
8
Вайзер
35
Эссвайн
4
Лангкамп
14
Штокер
14
Штокер
4
Лангкамп
22
Пекарик
20
Шибер
20
Шибер
22
Пекарик
10
Крузе
13
Велькович
13
Велькович
10
Крузе
25
Гарсия
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
25
Гарсия
7
Гнабри
16
Юнузович
16
Юнузович
7
Гнабри
Остались в запасе
Герта
Вердер
1
Томас Крафт
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Герта - Вердер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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