Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 03 декабря 2016
Вольфсбург
03.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Герта
12'
Б. Майорал
18'
П. Зегуйн
16'
М. Платтенхардт
69'
А. Эссвайн
90+1'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Шибер
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Калу
Вторая желтая
П. Зегуйн
87'
80'
Замена
Аллан
️️️️
Н. Штарк
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Б. Майорал
78'
Желтая карточка
П. Зегуйн
76'
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Эссвайн
Пас отдал
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
М. Арнольд
62'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Ж. Гилявоги
61'
59'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
59'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Г. Харагучи
59'
Замена
В. Дарида
️️️️
В. Штокер
Желтая карточка
Д. Калиджиури
31'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
28'
ГОЛ! 2:1!
П. Зегуйн
Пас отдал
Я. Герхардт
18'
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Платтенхардт
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
26
Юстин Мебиус
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
29
Аллан
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Бенальо
13
Родригес
25
Брума
31
Кнохе
23
Гилявоги
31
Герхардт
30
Зегуйн
27
Арнольд
20
Калиджиури
27
Гомес
9
Майорал
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
25
Брукс
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
78
Харагучи
14
Штокер
20
Шибер
8
Калу
9
Майорал
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Майорал
23
Гилявоги
14
Густаво
14
Густаво
23
Гилявоги
14
Штокер
16
Дарида
16
Дарида
14
Штокер
4
Штарк
29
Аллан
29
Аллан
4
Штарк
78
Харагучи
35
Эссвайн
35
Эссвайн
78
Харагучи
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
18
Курт Зинан
ЦФ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Вольфсбург - Герта
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Герта
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+