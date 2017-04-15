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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 15 апреля 2017
Майнц
15.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Герта
45+1'
Д. Энтони Брукс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
90'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Замена
П. де Бласис
️️️️
Д. Кордоба
86'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Д. Донати
79'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Квайсон
78'
Желтая карточка
Д. Донати
71'
63'
Желтая карточка
А. Эссвайн
60'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Г. Харагучи
60'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Миттельштадт
45'
+2
Желтая карточка
М. Миттельштадт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Энтони Брукс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
9
Карим Онисиво
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-3-3
24
Хут
2
Донати
42
Хак
16
Белл
18
Бросински
20
Фрай
46
Латца
29
Самперио
19
Квайсон
9
Кордоба
11
Муто
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
29
Аллан
8
Калу
11
Ибишевич
2
Донати
27
Балогун
27
Балогун
2
Донати
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Квайсон
9
Кордоба
8
де Бласис
8
де Бласис
9
Кордоба
7
Миттельштадт
35
Эссвайн
35
Эссвайн
7
Миттельштадт
78
Харагучи
9
Аллагуи
9
Аллагуи
78
Харагучи
Остались в запасе
Майнц
Герта
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
31
Флориан Кольс
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
31
Флориан Кольс
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Майнц - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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