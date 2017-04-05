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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 05 апреля 2017
Боруссия М
05.04.2017, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Герта
16'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
Замена
М. Шульц
️️️️
Т. Азар
90'
Желтая карточка
Т. Азар
89'
Замена
А. Хан
️️️️
Л. Бенеш
85'
81'
Замена
Ю. Каде
️️️️
С. Калу
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
76'
68'
Желтая карточка
Д. Торунарига
66'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Г. Харагучи
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенеш
Пас отдал
Л. Штиндль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
8
Ласло Бенеш
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
37
Маркус Млиниковский
ЦЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
29
Аллан
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
23
Вестергор
30
Эльведи
15
Кристенсен
8
Бенеш
81
Дауд
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Хофманн
4-4-1-1
22
Ярстейн
22
Пекарик
4
Лангкамп
4
Штарк
33
Торунарига
5
Скьельбред
35
Эссвайн
16
Дарида
78
Харагучи
14
Штокер
8
Калу
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
8
Бенеш
28
Хан
28
Хан
8
Бенеш
9
Азар
10
Шульц
10
Шульц
9
Азар
8
Калу
21
Каде
21
Каде
8
Калу
78
Харагучи
9
Аллагуи
9
Аллагуи
78
Харагучи
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
31
Флориан Кольс
ЦП
37
Маркус Млиниковский
ЦЗ
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
31
Флориан Кольс
ЦП
37
Маркус Млиниковский
ЦЗ
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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