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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 31 марта 2017
Герта
31.03.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
32'
П. Пекарик
39'
А. Крамарич (П)
76'
Н. Зюле
86'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
89'
Замена
Ю. Полански
️️️️
К. Демирбай
88'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Крамарич
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Крамарич
Пас отдал
С. Вагнер
Желтая карточка
П. Скьельбред
82'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Эссвайн
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Н. Зюле
Пас отдал
С. Цубер
Замена
Г. Харагучи
️️️️
С. Калу
65'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
В. Ибишевич
63'
62'
Замена
М. Ут
️️️️
Н. Амири
61'
Желтая карточка
Н. Амири
Вторая желтая
М. Миттельштадт
58'
Желтая карточка
В. Ибишевич
42'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
Желтая карточка
М. Миттельштадт
38'
ГОЛ! 1:0!
П. Пекарик
Пас отдал
А. Эссвайн
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Лангкамп
25
Брукс
7
Миттельштадт
22
Пекарик
35
Эссвайн
5
Скьельбред
16
Дарида
8
Калу
11
Ибишевич
4-4-2
1
Бауманн
22
Тольян
25
Зюле
21
Хюбнер
7
Фогт
10
Амири
26
Демирбай
13
Руди
7
Цубер
2
Вагнер
27
Крамарич
11
Ибишевич
33
Торунарига
33
Торунарига
11
Ибишевич
8
Калу
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Калу
35
Эссвайн
9
Аллагуи
9
Аллагуи
35
Эссвайн
26
Демирбай
8
Полански
8
Полански
26
Демирбай
10
Амири
13
Ут
13
Ут
10
Амири
27
Крамарич
11
Салаи
11
Салаи
27
Крамарич
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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