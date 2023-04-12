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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайрат
Александр Мартынович
Новости
€ 250 тыс
Александр Мартынович - новости
Кайрат
26 августа 1987 (39)
#14 | Защитник
192 см | 83 кг
Беларусь | Россия
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Публикации
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом
12 апреля
2
Мартынович сравнил «Зенит» с командами из Лиги чемпионов
12 апреля
1
Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом
12 апреля
23
Мартынович определил сильнейшую команду РПЛ
12 апреля
1
Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным
29 марта
4
Игрок с 241 матчем в РПЛ – в символической сборной 3-го тура Лиги чемпионов
2025.10.23 11:25
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
2025.02.18 14:56
19
Мартынович допустил возвращение Слуцкого в Европу
2024.12.05 20:11
1
Мартынович определил лучших центральных защитников РПЛ
2024.12.05 11:58
Мартынович: «За «Краснодар» болеет большая часть России»
2024.12.05 10:47
7
Мартынович раскрыл мотивацию Дзюбы играть в РПЛ
2024.12.05 09:33
Кержаков назвал сильнейшего центрального защитника в КПЛ
2024.09.10 16:57
Фото
Клуб Кержакова подписал защитника, проведшего 12 сезонов в РПЛ
2024.06.19 11:23
2
Фото
36-летний Мартынович покинул «Рубин»
2024.06.16 23:30
«Кайрат» Кержакова заинтересован в игроке «Рубина»
2024.06.16 06:14
Фото
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.30 18:44
Фото
Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.21 10:55
5
Мартынович: «Слуцкий и Дзюба кайфовали друг от друга в «Рубине»
2022.09.07 20:46
«Краснодар» мог выстрелить весной». Мартынович рассказал о работе с тренером Фарке
2022.08.19 13:46
1
Мартынович: «Игнатьев похож на Кержакова. Очень талантливый! Но что-то всегда мешало»
2022.08.19 12:58
Мартынович: «Когда Дзюба приезжал в «Рубин», они со Слуцким друг с друга кайфовали»
2022.08.19 10:59
Мартынович охарактеризовал Галицкого одним словом
2022.08.19 10:36
1
Мартынович рассказал, как уговаривал Сперцяна подождать приглашения в сборную России
2022.08.19 09:57
«Хотел закончить карьеру в «Краснодаре». Мартынович раскрыл подробности ухода из клуба
2022.08.19 09:36
Мартынович назвал сильнейшего вратаря в России: «Он может заиграть в топ-клубах Европы»
2022.08.19 08:26
2
Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной
2022.08.19 07:36
Защитник «Локо» Лысцов мог перейти в «Рубин». Клуб выбрал Мартыновича
2022.06.13 23:16
«Наш и точка». «Рубин» представил Мартыновича отсылкой к новому названию «Макдоналдса» в России
2022.06.13 20:53
1
«Рубин» объявил о переходе Мартыновича. Он выступал за «Краснодар» с 2010 года
2022.06.13 18:46
5
Экс-защитник «Краснодара» Мартынович может бесплатно перейти в «Рубин»
2022.05.27 16:32
2
1
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3
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