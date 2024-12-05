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    Мартынович определил лучших центральных защитников РПЛ

    Бывший игрок «Краснодара», «Рубина» и «Урала» Александр Мартынович рассказал, каких центральных защитников считает сильнейшими в чемпионате России прямо сейчас.

    – Кого бы назвали сильнейшим иностранным защитником в РПЛ?

    Мне нравятся Бабич и Коста. Неплохие футболисты. Но выберу Косту.

    – А среди россиян?

    Дивеев. Не так давно Карпин жаловался, что ему не хватает центральных защитников с российским паспортом из топ-клубов РПЛ. Дивеев – единственный, кто там находится и держит уровень.

    – Его агент говорит об интересе из Европы. Способен Игорь там заиграть?

    – Если поступит интересное предложение от хорошего клуба, пускай попробует. В Россию-то он всегда успеет вернуться – любой клуб его возьмeт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.12.2024 11:58
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