Мартынович определил лучших центральных защитников РПЛ

Бывший игрок «Краснодара», «Рубина» и «Урала» Александр Мартынович рассказал, каких центральных защитников считает сильнейшими в чемпионате России прямо сейчас.

– Кого бы назвали сильнейшим иностранным защитником в РПЛ?

– Мне нравятся Бабич и Коста. Неплохие футболисты. Но выберу Косту.

– А среди россиян?

– Дивеев. Не так давно Карпин жаловался, что ему не хватает центральных защитников с российским паспортом из топ-клубов РПЛ. Дивеев – единственный, кто там находится и держит уровень.

– Его агент говорит об интересе из Европы. Способен Игорь там заиграть?

– Если поступит интересное предложение от хорошего клуба, пускай попробует. В Россию-то он всегда успеет вернуться – любой клуб его возьмeт.