Мартынович: «Игнатьев похож на Кержакова. Очень талантливый! Но что-то всегда мешало»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался о форварде «Локомотива» Иване Игнатьеве.

— Деньги пагубно повлияли на Игнатьева? Или воспитание, окружение?

— Вот за него обидно. Все при нем: удар, открывания, скорость. Очень талантливый! По манере игры похож на Кержакова. Но что-то всегда мешало.

— Что?

— Не думаю, что срывало крышу из-за денег — просто такой склад характера. Он проявлялся, когда он еще не получал большую зарплату в «Краснодаре». У Вани есть нюансы в семейном плане, и где-то его понять можно.

Я пробовал ставить его на нужный путь. Зимой звонили из «Крыльев» — я дал Игнатьеву такую рекламу! Говорю ему: «Вань, это твой шанс. Ты должен приехать и себя проявить». Штаб Осинькина в него верил.

Ваня кивал: «Да-да-да, Саша, я на полном серьезе». Но, как и прежде, в Самаре были моменты, из-за которых у него не срослось.