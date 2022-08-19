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    Мартынович: «Игнатьев похож на Кержакова. Очень талантливый! Но что-то всегда мешало»

    Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался о форварде «Локомотива» Иване Игнатьеве.

    — Деньги пагубно повлияли на Игнатьева? Или воспитание, окружение?

    — Вот за него обидно. Все при нем: удар, открывания, скорость. Очень талантливый! По манере игры похож на Кержакова. Но что-то всегда мешало.

    — Что?

    — Не думаю, что срывало крышу из-за денег — просто такой склад характера. Он проявлялся, когда он еще не получал большую зарплату в «Краснодаре». У Вани есть нюансы в семейном плане, и где-то его понять можно.

    Я пробовал ставить его на нужный путь. Зимой звонили из «Крыльев» — я дал Игнатьеву такую рекламу! Говорю ему: «Вань, это твой шанс. Ты должен приехать и себя проявить». Штаб Осинькина в него верил.

    Ваня кивал: «Да-да-да, Саша, я на полном серьезе». Но, как и прежде, в Самаре были моменты, из-за которых у него не срослось.

    • Контракт Игнатьева с «Локо» действует до лета.
    • 23-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
    • Игнатьев провел за «Локомотив» в РПЛ 4 матча.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16770

      Cleaner 1 час назад

      Что-то всегда мешало? Уж не то ли, что всегда мешает плохому танцору?

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