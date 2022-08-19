Мартынович: «Когда Дзюба приезжал в «Рубин», они со Слуцким друг с друга кайфовали»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал о тренировках с Артемом Дзюбой в казанском клубе.
– Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает – а вот ребят! Хотя я парень с чувством юмора, нормально к этому отношусь. У меня точно нет проблем с самоиронией.
Когда Дзюба приезжал, они вообще друг с друга кайфовали. Могли в общем чате подтравить друг друга.
– Каким был Дзюба на тренировках «Рубина»?
– Подсказывал молодым ребятам. Неудивительно с его опытом: и Лига чемпионов, и сборная. Поднимал общекомандный уровень.
- Дзюба 2 месяца поддерживал форму в «Рубине» после ухода из «Зенита».
- 33-летний нападающий перешел в «Адана Демирспор».
- Он подписал контракт по схеме «1+1».
Источник: Sport24