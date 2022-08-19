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    Мартынович: «Когда Дзюба приезжал в «Рубин», они со Слуцким друг с друга кайфовали»

    Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал о тренировках с Артемом Дзюбой в казанском клубе.

    – Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает – а вот ребят! Хотя я парень с чувством юмора, нормально к этому отношусь. У меня точно нет проблем с самоиронией.

    Когда Дзюба приезжал, они вообще друг с друга кайфовали. Могли в общем чате подтравить друг друга.

    – Каким был Дзюба на тренировках «Рубина»?

    – Подсказывал молодым ребятам. Неудивительно с его опытом: и Лига чемпионов, и сборная. Поднимал общекомандный уровень.

    • Дзюба 2 месяца поддерживал форму в «Рубине» после ухода из «Зенита».
    • 33-летний нападающий перешел в «Адана Демирспор».
    • Он подписал контракт по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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