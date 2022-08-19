Мартынович охарактеризовал Галицкого одним словом

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о президенте клуба Сергее Галицком.

— Как охарактеризуешь Галицкого одним словом?

— Простой. Удивительно простой при своем статусе. Общается с футболистами на равных, делится своим видением. Не смотрит свысока, хотя можно было бы себе позволить. Интересуется, вникает.

— И дает советы по игре?

— Да, часто давал. Объяснял, как, по его мнению, нужно поступить. И некоторые моменты были по делу.

— Но не все?

— Некоторые советы я принимал в режиме: «я услышал, спасибо». В футболе это тяжело реализовать.