Мартынович охарактеризовал Галицкого одним словом

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о президенте клуба Сергее Галицком.
— Как охарактеризуешь Галицкого одним словом?
— Простой. Удивительно простой при своем статусе. Общается с футболистами на равных, делится своим видением. Не смотрит свысока, хотя можно было бы себе позволить. Интересуется, вникает.
— И дает советы по игре?
— Да, часто давал. Объяснял, как, по его мнению, нужно поступить. И некоторые моменты были по делу.
— Но не все?
— Некоторые советы я принимал в режиме: «я услышал, спасибо». В футболе это тяжело реализовать.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- У него онкология.
- При Галицком клуб трижды занял 3-е место в РПЛ и сыграл в Лиге чемпионов.
Источник: Sport24