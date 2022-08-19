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    Мартынович охарактеризовал Галицкого одним словом

    Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о президенте клуба Сергее Галицком.

    — Как охарактеризуешь Галицкого одним словом?

    — Простой. Удивительно простой при своем статусе. Общается с футболистами на равных, делится своим видением. Не смотрит свысока, хотя можно было бы себе позволить. Интересуется, вникает.

    — И дает советы по игре?

    — Да, часто давал. Объяснял, как, по его мнению, нужно поступить. И некоторые моменты были по делу.

    — Но не все?

    — Некоторые советы я принимал в режиме: «я услышал, спасибо». В футболе это тяжело реализовать.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У него онкология.
    • При Галицком клуб трижды занял 3-е место в РПЛ и сыграл в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sport24

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